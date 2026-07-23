Storbritannia vurderte å suspendere handelsavtalen med Israel, men forpliktet seg til slutt til å opprettholde avtalen

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Det har kommet frem at Storbritannia en gang vurderte å suspendere handelsavtalen med Israel på grunn av grusomhetene landet begikk i Palestina, både på Vestbredden og i Gazastripen.

Ifølge Sky News ble det igangsatt en vurdering i august 2025 som en del av Storbritannias respons på konflikten som herjet den midtøstenstaten, men tilsynelatende ble denne suspensjonen skrinlagt på grunn av «uforutsigbare konsekvenser og betydelig økonomisk forstyrrelse for britiske virksomheter», ifølge den daværende handelsministeren, Chris Bryant.

Målet med vurderingen var å kartlegge hvordan en suspensjon av den eksisterende handelsavtalen ville påvirke den økonomiske og sosiale situasjonen i Storbritannia. Avtalen ble undertegnet i 2019 og gir Israel fortrinnsrett når det gjelder skatt, samt muligheten til i stor grad å eksportere varer til Storbritannia uten toll.