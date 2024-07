Storbritannias flotteste privatskole forbyr smarttelefoner og erstatter dem med Nokia-klosser

HQ

Hvis du noen gang har sett en film eller et TV-program som skildrer en "tradisjonell" britisk privatskole, vet du sikkert hvordan Eton College ser ut og fungerer. Den tradisjonsrike skolen, som regnes som en av Storbritannias flotteste og mest elitistiske internatskoler, er angivelig i ferd med å forby smarttelefoner, slik at nye elever ikke lenger får ta med seg sine smarte enheter inn på skolens område.

Dette kommer fra CBS News, som rapporterer at etter at myndighetene har utstedt retningslinjer som støtter beslutningen om å forby smarttelefoner i løpet av skoledagen for å forbedre oppførselen, går Eton College et skritt videre for å sikre at skolen holder seg borte fra en smart revolusjon.

Elevene må faktisk ta med seg smartmobilene sine hjem og i stedet overføre SIM-kortene sine til offline Nokia-telefoner som skolen stiller til rådighet. Eton forsøker altså å holde seg på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

Tror du dette vil bidra til å forbedre oppførselen og begrense forstyrrelser på skolen?

