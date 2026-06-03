Storbritannias første møbelfarm forvandler trær til stoler

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På en gård i England vokser det noe langt mer uvanlig enn frukt og grønnsaker. I nesten to tiår har Alice og Gavin Munro utviklet det de beskriver som Storbritannias første møbelfarm, der levende trær blir formet til ferdige stoler.

Ikke overraskende er det en langsom og vanskelig prosess, der de unge trærne vokser langs metallrammer og gjennom poding og beskjæring gradvis får den ønskede formen. Det kan ta mellom seks og ni år å lage en ferdig stol, og når den er ferdig, blir "møblene" høstet og lagt til tørk i omtrent ett år.

Paret har eksperimentert med flere forskjellige treslag, blant annet pil, eik, ask, kirsebær og bøk. Resultatet er unike møbler som selges både som bruksgjenstander og kunstverk. I tillegg til stoler har de også utviklet bord, lamper og andre innredningselementer.

Paret, som i dag driver selskapet, prøver nå å dele metodene sine med flere og oppmuntre dem til å dyrke sine egne møbler.