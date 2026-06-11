Storbritannias forsvarsminister trekker seg på grunn av manglende økning i forsvarsbudsjettet

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Storbritannias forsvarsminister Joh Healey har i dag offisielt trukket seg, noe politikeren kunngjorde på sosiale medier med følgende åpne brev:

Ministeren begrunnet sin beslutning med at statsminister Keir Starmer nektet å bevilge mer midler til hans departement. I brevet sier Healey at han «ikke hadde noe annet valg», fordi statsministeren og finansdepartementet ikke bevilget nok ressurser i en tid med økende sikkerhetstrusler.

Healey hevder at regjeringens forsvarsplaner ikke strekker til. Den nåværende veikartet legger opp til en økning av Storbritannias forsvarsutgifter til rundt 2,68 % av BNP innen 2030, men Healey mener det ikke er nok til å oppnå raske forbedringer, spesielt med tanke på dagens globale trusler.

Dette øker det politiske presset på Starmer, som for tiden sliter med større spenninger i Labour, og reiser tvil om landets forsvarskredibilitet i forkant av store internasjonale møter, inkludert NATO-toppmøtet i Tyrkia om mindre enn en måned.