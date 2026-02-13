Storbritannias høyesterett slår fast at forbudet mot Palestine Action er ulovlig

HQ

Storbritannias høyesterett har avgjort at regjeringens beslutning om å forby Palestine Action i henhold til antiterrorlovene var ulovlig, i en skjellsettende dom som markerer den første vellykkede rettslige utfordringen mot et forbud. Direkte aksjonsgruppen hadde blitt sidestilt med organisasjoner som Islamic State, noe som gjorde medlemskap eller offentlig støtte straffbart med opptil 14 års fengsel fra 5. juli i fjor.

Saken ble anlagt av medgrunnlegger Huda Ammori og behandlet ved High Court of England and Wales i London. Fredag konkluderte tre dommere under ledelse av Dame Victoria Sharp med at forbudet utgjorde et "svært betydelig inngrep" i retten til ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihet. De konkluderte også med at daværende innenriksminister Yvette Cooper hadde opptrådt i strid med sin egen politikk. Domstolen sa imidlertid at forbudet ville forbli midlertidig på plass for å gi regjeringen tid til å anke.

Nåværende innenriksminister Shabana Mahmood sa at hun ville anke dommen til lagmannsretten, og hevdet at forbudet var nødvendig for å beskytte den nasjonale sikkerheten. Dommerne erkjente at noen av gruppens aktiviteter falt innenfor den juridiske definisjonen av terrorisme i henhold til terrorloven av 2000, men sa at omfanget og utholdenheten deres ikke rettferdiggjorde et fullstendig forbud. Mer enn 2700 personer skal ha blitt arrestert siden forbudet trådte i kraft, mange av dem anklaget for lovbrudd knyttet til offentlige støtteerklæringer til gruppen, og hundrevis er siktet og venter på ytterligere juridisk avklaring...