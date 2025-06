HQ

Siste nytt om Storbritannia . Britiske parlamentsmedlemmer har stemt for et lovforslag som vil legalisere assistert død for uhelbredelig syke voksne, noe som markerer et avgjørende øyeblikk i Storbritannias sosialpolitikk. Noen grupper, deriblant Care Not Killing, likte det selvsagt ikke:

"Parlamentsmedlemmene hadde under 10 timer på seg til å vurdere over 130 endringsforslag til lovforslaget, eller mindre enn 5 minutter per endring. Er det noen som mener at dette er nok tid til å vurdere endringer i et lovforslag som bokstavelig talt er et spørsmål om liv og død?"

Forslaget, som gir personer som nærmer seg livets slutt rett til medisinsk assistert død, går nå videre til Overhuset. Tilhengerne hevder at loven vil forhindre unødvendig lidelse, mens kritikerne er bekymret for presset på sårbare individer.