Storbritannias "mest avsidesliggende pub" avlyser Halloween-fest med Harry Potter-tema etter motreaksjoner

The Old Forge, en pub eid av lokalsamfunnet i Inverie på Knoydart-halvøya i Skottland, kjent som Storbritannias mest avsidesliggende pub, har avlyst sin planlagte Halloween-middag med Harry Potter-tema etter å ha mottatt motreaksjoner på nettet.

Arrangementet, som ble annonsert som en "trolldomskveld" med trollmannsmoro, temamat og butterbeer, ble avlyst etter at puben sa at de ansatte hadde mottatt "upassende klager" på grunn av temavalget.

I en uttalelse sa ledelsen at intensjonen hadde vært å skape en munter kveld, men at koblingen til Harry Potter-forfatteren JK Rowling, som er kjent for sine kjønnskritiske synspunkter, hadde vist seg å skape splid.

"Vi trodde det var tydelig hva vi mener om alles rettigheter, spesielt med tanke på vår nylige støtte til Knoydart Pride", skrev teamet. De bemerket også at det var planlagt en veldedighetsinnsamling til fordel for transungdom denne kvelden.

The Old Forge presiserte at en Halloween-fest for barn fortsatt vil finne sted, og at alle andre tjenester vil gå som vanlig. Puben oppfordret samfunnet til å være "vennlige og respektfulle" mot sine ansatte.

The Old Forge ligger på et av Storbritannias mest isolerte steder, og kan bare nås etter en 18 mil lang fottur eller en syv mil lang båtreise. Stedet har lenge vært et symbol på motstandskraft og fellesskapsånd, og det er kvaliteter som nå kommer til syne igjen midt i kontroversen.

