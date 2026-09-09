Storbritannias statsminister Andy Burnham kunngjør «nøye avveide, målrettede tiltak» mot den israelske regjeringen

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I en oppsiktsvekkende ny uttalelse som er delt på sosiale medier, har Storbritannias statsminister Andy Burnham snakket om hvordan det europeiske landet vil søke å bekrefte sin holdning til støtte for det palestinske folket ved å iverksette «nøye avveide, målrettede tiltak» mot den «uakseptable politikken til den nåværende israelske regjeringen».

Burnham forklarer at verdensledere lenge har presset på for en «tostatsløsning i Midtøsten» og at dette til syvende og sist er «meningsløse» ord «med mindre vi følger dem opp med handling». Derfor dette nye tiltaket for å innføre sanksjoner mot Israel, i håp om å hjelpe dem som fortsatt er rammet av den humanitære krisen i Gaza.

Den britiske statsministeren forklarer at «flere bosetninger har blitt godkjent i løpet av denne israelske regjeringens fire år enn i de foregående 20 årene», og at dette skjer samtidig som befolkningen i Gaza har blitt «innestengt på bare en tredjedel av territoriet». Han påpeker til og med «at mer enn 70 000 mennesker har mistet livet – minst 20 000 av dem er barn».

Burnham fortsetter med å forklare: «Jeg vil ikke stå passiv mens den forferdelige lidelsen fortsetter å øke og utsiktene til en tostatsløsning – det beste håpet for fred og stabilitet i regionen – blir angrepet.»

Når det gjelder hva som skjer videre, omfatter den «nye pakken med strenge tiltak» mot den israelske regjeringen et forbud mot handel med varer fra ulovlige bosetninger i Palestina. I tillegg anser den britiske regjeringen nå offisielt den israelske okkupasjonen av Palestina som «ulovlig» (et standpunkt den inntar i tråd med, men uavhengig av, Den internasjonale domstolen). Storbritannia vil også innføre sanksjoner mot selskaper og enkeltpersoner som støtter, legger til rette for eller tjener på ulovlige bosetninger i Gaza, og alt dette skjer parallelt med en «ny pakke med sårt tiltrengt humanitær hjelp til Gaza.»

Burnham avslutter med å uttrykke at disse tiltakene iverksettes fordi «det er det riktige å gjøre», samtidig som han fortsatt fordømmer terrorangrepene mot Israel i oktober 2023.

«Tiltakene vi iverksetter handler om å ramme ulovlige bosettinger og øke presset på den israelske regjeringen for å få den til å endre kurs. Vi innfører ikke sanksjoner mot Israel som helhet, noe som ville straffe det israelske folket, hvorav mange er uenige i regjeringens holdning.»

«Tiltakene vi kunngjør i dag handler om å beskytte den eneste løsningen som kan føre til at det israelske og det palestinske folket kan leve side om side i fred og sikkerhet – noe folk over hele Storbritannia desperat ønsker å se.»