Verdensnyheter

Storbritannias statsminister Kier Starmer ønsker Zelensky velkommen før møtet mellom Trump og Putin

Europa har fortsatt håp om en slutt på konflikten når Trump og Putin møtes i Alaska.

HQ

Det er rundt 24 timer til toppmøtet mellom Trump og Putin i Alaska. USAs president Donald Trump hadde truet Russland med strenge sanksjoner hvis de ikke fikk slutt på krigen innen ti dager. Det ser imidlertid ut til at Russland har klart å holde sanksjonene på avstand en stund til, ettersom Putin skal møte Trump for å diskutere en mulig våpenhvile i Alaska.

I Storbritannia er statsminister Kier Starmer vertskap for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i forkant av toppmøtet mellom Trump og Putin. Zelenskyj ankom torsdag morgen og møter i skrivende stund Starmer bak lukkede dører i Downing Street.

Europa er fortsatt håpefulle etter en samtale med Putin i forkant av toppmøtet, men Sky News rapporterer at det ligger en følelse i luften av at enhver fred vil være midlertidig. Putin ønsker å gjøre krav på Ukraina og vil være tilbake i tide til å gjøre det.

På vei inn mot toppmøtet er det fortsatt mye som står på spill i Europa. Trump skal ha sagt at det vil få alvorlige konsekvenser for Russland hvis man ikke kommer frem til en fredsavtale, men vi vet ikke hvilken avtale Trump vil prøve å få til med Putin.

