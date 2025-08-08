Storbritannias statsminister Sir Kier Starmer kaller Israels opptrappingsplaner "feil"

HQ

Storbritannias statsminister Sir Kier Starmer har kritisert Israels militære opptrapping i Gaza og ønsker at regjeringen snarest revurderer sin beslutning. Dette kommer samtidig som Israel har bekreftet en plan om å ta kontroll over Gaza by.

"Den israelske regjeringens beslutning om å trappe opp offensiven i Gaza ytterligere er feil, og vi oppfordrer den til å revurdere beslutningen umiddelbart", sier Starmer i en uttalelse (via BBC). "Denne handlingen vil ikke bidra til å få en slutt på konflikten eller til å sikre frigivelsen av gislene. Den vil bare føre til mer blodsutgytelse. Hver dag forverres den humanitære krisen i Gaza, og gislene som er tatt av Hamas, holdes fanget under forferdelige og umenneskelige forhold."

"Sammen med våre allierte arbeider vi med en langsiktig plan for å sikre fred i regionen som en del av en tostatsløsning, og til syvende og sist oppnå en lysere fremtid for palestinere og israelere. Men uten at begge sider engasjerer seg i forhandlinger i god tro, forsvinner disse utsiktene foran øynene våre," fortsatte han. "Vårt budskap er klart: En diplomatisk løsning er mulig, men begge parter må gå bort fra ødeleggelsens vei."

Starmer har ofte støttet Israels rett til å forsvare seg, men etter hvert som forholdene forverres for Gazas innbyggere og rapportene om omfattende hungersnød og tørst fortsetter, ser det ut til at den internasjonale holdningen til en videre konflikt fortsetter å dreie seg mot kritikk. Vi får se om disse appellene kan få en slutt på konflikten.