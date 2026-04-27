Storbritannias største miljøforurensningssak når High Court

En banebrytende sak har nådd High Court, etter at mer enn 4500 personer har meldt seg for å gå til sak mot Avara Foods, en av Storbritannias ledende kyllingprodusenter, og Welsh Water. Selskapene saksøkes for uaktsomhet, for å ha forårsaket privat og offentlig plage, og til og med for å ha gjort inngrep i elver på en saksøkers eiendom.

Ifølge BBC hevder saksøkerne at økt spredning av kyllinggjødsel på bøndenes jorder og kloakkutslipp har ført til at vannkvaliteten i elvene Wye, Lugg og Usk har gått drastisk ned i løpet av de siste årene.

"Det er bare ikke slik denne elven skal se ut, føles og lukte. Det har skjedd en systemisk svikt. I lys av dette virket det som om den eneste utveien var å gå til søksmål og få forurenserne til å betale," sier hovedklager Justine Evans til BBC.

Selv om det var bøndene som spredte kyllinggjødselen på jordene i nærheten av elven, noe som førte til at næringsstoffer ble skylt ned i elvene og gjorde vannet grønt som en del av "algeoppblomstringen", er det selskapene som blir holdt ansvarlige.

"Fjørfebedriftene som saksøkes i denne saken, visste hva resultatet av virksomheten deres ville bli da de utvidet fjørfeproduksjonen i dette området", sier Celine O'Donovan, en av advokatene i Leigh Day, advokatfirmaet som representerer saksøkerne i saken på no-win, no-fee-basis.

Avara Foods og Welsh Water benekter påstandene. Avara kalte dem "misforståtte", og sa at selskapet var "sikre på vår posisjon og mener at påstanden ikke er støttet av noe skikkelig vitenskapelig grunnlag." Welsh Water sa at de har investert 76 millioner pund i å redusere næringsstoffnivåene i elvene Wye, Lugg og Usk, og planlegger å bruke 87 millioner pund mer fra 2025 til 2030.