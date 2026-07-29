Storbritannias største teleskop risikerer å bli stengt etter kutt i finansieringen

HQ

På grunn av tilbaketrekning av finansiering er det sannsynlig at Storbritannias største teleskop snart vil bli stengt. Ifølge Sky News kan Lovell-teleskopet ved Jodrell Bank-observatoriet i Cheshire snart bli stengt for godt, da finansieringen av anlegget utløper i mars 2028.

Offentlig finansiering av teleskopet skal angivelig ikke lenger «prioriteres», slik det forklares av UK Research and Innovation, et statlig finansiert organ som er med på å avgjøre hvordan midlene skal fordeles.

Selve teleskopet er et 76,2 meter stort, styrbart radioteleskop og er verdens tredje største av denne typen. Det ble åpnet i 1957 og ble brukt til å spore amerikanske og sovjetiske romfartøyer under romkappløpet på 1960-tallet, og ble til og med brukt som et verktøy under Cubakrisen, da det ble rettet mot Jernteppet for å gi Vesten noen minutters forvarsel dersom en sovjetisk rakett skulle bli avfyrt.

Beslutningen om å trekke tilbake finansieringen har ført til omfattende kritikk, blant annet fra sentrale skikkelser i Storbritannias vitenskapsmiljø, ikke minst professor Brian Cox, som forklarer: «Dette er resultatet av mange dårlige beslutninger fra fortiden, tatt av UKRI i all hast og uten ordentlig høring, under tilsyn av et departement som ikke lenger eksisterer.» Han oppfordret deretter den nye statsministeren Andy Burnham til å se nærmere på saken og vurdere om finansieringen til anlegget kan gjenopprettes.