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      Verdensnyheter

      Storbritannias største teleskop risikerer å bli stengt etter kutt i finansieringen

      Lovell-teleskopet i Cheshire ble brukt til å spore romfartøy under romkappløpet på 1960-tallet.

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      På grunn av tilbaketrekning av finansiering er det sannsynlig at Storbritannias største teleskop snart vil bli stengt. Ifølge Sky News kan Lovell-teleskopet ved Jodrell Bank-observatoriet i Cheshire snart bli stengt for godt, da finansieringen av anlegget utløper i mars 2028.

      Offentlig finansiering av teleskopet skal angivelig ikke lenger «prioriteres», slik det forklares av UK Research and Innovation, et statlig finansiert organ som er med på å avgjøre hvordan midlene skal fordeles.

      Selve teleskopet er et 76,2 meter stort, styrbart radioteleskop og er verdens tredje største av denne typen. Det ble åpnet i 1957 og ble brukt til å spore amerikanske og sovjetiske romfartøyer under romkappløpet på 1960-tallet, og ble til og med brukt som et verktøy under Cubakrisen, da det ble rettet mot Jernteppet for å gi Vesten noen minutters forvarsel dersom en sovjetisk rakett skulle bli avfyrt.

      Beslutningen om å trekke tilbake finansieringen har ført til omfattende kritikk, blant annet fra sentrale skikkelser i Storbritannias vitenskapsmiljø, ikke minst professor Brian Cox, som forklarer: «Dette er resultatet av mange dårlige beslutninger fra fortiden, tatt av UKRI i all hast og uten ordentlig høring, under tilsyn av et departement som ikke lenger eksisterer.» Han oppfordret deretter den nye statsministeren Andy Burnham til å se nærmere på saken og vurdere om finansieringen til anlegget kan gjenopprettes.

      Storbritannias største teleskop risikerer å bli stengt etter kutt i finansieringen
      Suresh AC / Shutterstock

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      VerdensnyheterUnited Kingdom


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