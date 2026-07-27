Storbritannias støtte til Ukraina «er fortsatt urokkelig», sier den nye statsministeren i forkant av Zelenskys besøk.

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Andy Burnham, som tiltrådte som Storbritannias nye statsminister i Downing Street nr. 10 forrige uke, forventer sin første internasjonale gjest denne uken. Den gjesten er ingen ringere enn den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky, og møtet skal minne verden om at Storbritannia står fast ved Ukrainas side mens krigen mot Russland fortsetter.

«Storbritannia står sammen med Ukraina, skulder ved skulder, og vår støtte er urokkelig. Russland bør ikke være i tvil om vår besluttsomhet, og vi vil ikke gi etter før vi oppnår en varig og rettferdig fred for Ukraina,» sa Burnham i en uttalelse i forkant av besøket (via Reuters).

Som en del av besøket skal de to lederne møte mer enn 200 ukrainske militærpersoner som har tilbrakt de siste tre ukene i Storbritannia for å delta i øvelsen «Sea Breeze», en mineryddingsøvelse som skal forberede militærpersonell på oppdrag i Svartehavet. Før dette møtet besøkte Sir Keir Starmer – Storbritannias tidligere statsminister – Ukraina, hvor han lovet 300 millioner euro for å hjelpe Ukraina med å skaffe 16 Gripen-jagerfly, produsert i Sverige.