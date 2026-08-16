Store nyheter for Disneyland Paris: den opprinnelige Space Mountain, inspirert av Jules Verne, kommer tilbake

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Disneys D23-arrangement avslørte mange nyheter om kommende attraksjoner og områder som skal åpnes i Disney-parkene over hele verden, og Disneyland Paris, som ofte føles som det mest oversette Disney-resortet når det gjelder nye attraksjoner og kunngjøringer, fikk sin (lille) andel av oppdateringene denne gangen. Den største overraskelsen var bekreftelsen på at Hyperspace Mountain, den Star Wars-inspirerte berg-og-dal-banen i Disneyland Paris, skal stenges, og at attraksjonen skal gjenvinne sin tidligere prakt og få tilbake Jules Verne-temaet.

Da den åpnet i 1995, skilte Space Mountain: De la Terre à la Lune seg ut fra andre «Space Mountain»-attraksjoner i andre Disney-parker takket være sitt steampunk-tema inspirert av Jules Verne – et ekte fransk preg for det parisiske resortet. Noen år senere ble imidlertid et Star Wars-tema presset inn i attraksjonen, noe som endret den opprinnelige musikken og grafikken, og de fleste fans var enige om at dette var en betydelig forringelse.

Det ble bekreftet i år på D23 at Star Wars-versjonen av attraksjonen skal stenge ved utgangen av 2027 og senere bli omgjort til den opprinnelige Jules Verne-versjonen (sannsynligvis med gjenåpning i 2028). Disney opplyser at dette vil kreve «omfattende teknisk arbeid, vedlikeholdsoppgraderinger, nye innendørs kulisser og rekvisitter, forbedret køområde og nye effekter».

Disney har som mål å fornye klassiske attraksjoner i Disneyland Paris

På sin nettside bekrefter Disney at dette er en del av «New Magic 4»-programmet som nylig ble lansert i Disneyland Paris, med sikte på å fornye noen klassiske attraksjoner, med utgangspunkt i nye kulisser for «Rivers of the Far West» i Frontierland. «Flere andre prosjekter, i ulike utviklingsstadier, vil bli avslørt gradvis», sa Disney.

Dessverre ble det ikke kunngjort noen faktiske nye attraksjoner eller områder til Disneyland Paris-parken (ryktene om et eget nytt Star Wars-område viste seg å være grunnløse), mens naboparken, Disney Adventure World, ikke fikk noen nye kunngjøringer bortsett fra noen få illustrasjoner av den allerede under bygging vannattraksjonen basert på Løvenes konge, som fortsatt ikke har noen fastsatt åpningsdato...