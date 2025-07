Store oppsigelser i Warner Bros. Motion Picture Group

HQ

Warner Bros. sier opp ca. 10 % av sine ansatte i Motion Picture Group. Nedbemanningen vil skje innen markedsføring, produksjonsstrategi, drift og teatersatsing.

Warner Bros. Discovery skal splittes i to separate enheter innen neste år, og en ny struktur er i ferd med å komme på plass på tvers av Warners store studioer og andre divisjoner. Som en forberedelse til dette, sa lederne for Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca og Pam Abdy, at de hadde begynt å evaluere den nåværende strukturen tidligere i år.

"Utforskningen førte til viktige samtaler og innsikt for å bedre forstå hvordan vi når publikum, hvilke grunnleggende endringer som bør implementeres når team jobber sammen over hele verden for å kollektivt engasjere dagens kinogjengere, og hva divisjonen trenger for å lykkes", skrev de til de ansatte (via Deadline). "Vi vet at nyheter som dette aldri er enkle, og vi er enormt takknemlige overfor våre avtroppende teammedlemmer hvis bidrag gjennom deres tid hos Warner Bros. Pictures har hatt en varig innvirkning på både oss og så mange av dere. De har alle mye å være stolte av."

Warner Bros. har hatt et noe blandet år når det gjelder filmlanseringer, men generelt ser det ut til å være på vei oppover med store vinnere som Sinners, A Minecraft Movie og Superman.