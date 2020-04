Store PlayStation 5- og Xbox Series X-nyheter kommer i mai

Ting har og vil fortsette å endre seg raskt under denne pandemien. Spillmesser har blitt kansellert og PR-planer blitt endret for både PlayStation 5 og Xbox Series X, men nå er det endelig snart tid for å se hvordan spill vil se ut på de nye konsollene.

Den siste tiden har det nemlig begynt å gå rykter om at både Sony og Microsoft vil avsløre spennende ting om både PlayStation 5 og Xbox Series X, samt spillene som kommer til konsollene, lenge før E3-perioden i midten av juni. Dette kan jeg bekrefte stemmer, og for å være snill kan jeg også fortelle at vi får høre noen meget spennende ting relatert til PS5 og Xbox Series X allerede neste uke. En av grunnene er at en meget hypeverdig event vil avholdes i starten av mai. Akkurat når den er og hvem som leder den skal jeg ikke avsløre her av respekt for selskapene, så i stedet nøyer jeg meg med å spørre: hva ønsker du å se fra de første store utblåsningene av PS5- og Xbox Series-spill? Sammenligninger av hvordan gamle spill vil se ut på de nye konsollene, opptiningen av dvalende spillserier, indiespill, gameplay fra Demon's Souls Remake og Halo Infinite eller hva?