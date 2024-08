Store skritt mot Ted Lasso sesong fire er i ferd med å skje

HQ

Warner Bros. Televisionstudioet bak den enormt vellykkede fotballkomedieserien Ted Lasso, har angivelig plukket opp opsjonene for noen av seriens hovedkarakterer, noe som åpner døren for en potensiell sesong fire.

Hannah Waddingham (som spiller AFC Richmond eier Rebecca Walton), Brett Goldstein (som spiller Roy Kent) og Jeremy Swift (som spiller Director of Football Operations Leslie Higgins) er alle under det britiske skuespillerforbundet Equity, og er de skuespillerne som WB så langt har kjøpt opsjonene til.

Det forventes at WB nå vil kontakte de som er under den amerikanske fagforeningen SAG-AFTRA, ettersom kontraktene til mange av seriens nøkkelpersoner har utløpt, og nye avtaler må signeres. Det er uklart hvem som kommer og ikke kommer tilbake, men det ryktes at nøkkelpersoner som Jason Sudeikis (Ted Lasso) og Brendan Hunt (Coach Beard) kommer tilbake, og noen tidligere skuespillere som har forpliktet seg til andre prosjekter, har tidligere kommentert at de ønsker å gjøre gjesteopptredener hvis serien blir plukket opp for en fjerde sesong.

Selv om det ikke er offisielt bekreftet, rapporteres det også at forberedelsene til å åpne et forfatterrom er godt i gang, og at produksjonen av den fjerde sesongen forhåpentligvis vil begynne tidlig i 2025. Selv om det ikke er formelt bekreftet (ennå), kan det tyde på at Sudeikis allerede er med på den fjerde sesongen bak kulissene, ettersom Ted Lasso til syvende og sist er hans skapelse.

På slutten av sesong tre av Ted Lasso så vi at karakterene så ut til å bli partnere i en ny satsing, og startet et kvinnelag på AFC Richmond, sammen med mange lykkelige "avslutninger" for karakterer som den titulære Ted Lasso. Det er uklart hvilken retning serien vil ta hvis og når den kommer tilbake, men det er klart at Sudeikis og co. ikke ville ha signert på igjen uten god grunn, så fansen bør begynne å glede seg (takk, Deadline).