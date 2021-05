Store Sonic-nyheter avsløres på torsdag

Du ser på Annonser

Med nytt fra både Horizon Forbidden West og Dying Light 2, et nytt hemmelig gratis spill på Epic Games Store og kanskje noe annet hemmelig hadde vi allerede mye å glede oss til på torsdag, men det stopper ikke der.

Etter lang tid med rykter og lekkasjer kan Sega bekrefte at de vil ha en nyhetsfokusert Sonic the Hedgehog-stream klokken 18 på torsdag. Her skal vi få se de første klippene fra flere kommende spill, eventer og mer, så forvent å se blant annet et nytt Sonic Collection, en remaster av Sonic Colors og forhåpentligvis det flunkende nye spillet Sega har snakket vagt om i lang tid.