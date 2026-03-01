Store sportsbegivenheter i mars 2026: Formel 1, MotoGP, tennis, baseball...

HQ

Mars er her, våren er nesten her, temperaturene stiger, og det samme gjør sportskalenderen for 2026, etter en februar måned preget av snø og is under de olympiske vinterlekene i Milano-Cortina eller Super Bowl.

Fotball: 2026 AFC Women's Asian Cup - 1.-21. mars

Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Indian Wells - 4.-15. mars

Baseball: World Baseball Classic - 5.-17. mars

Formel 1: Australias GP - 6.-8. mars

2026 Winter Paralympics - 6.-15. mars

MMA: Holloway vs Oliveira 2 - 7. mars

Fotball: Champions League åttedelsfinale (1/2 omgang) - 10.-11. mars

Fotball: Europa League åttedelsfinale (1/2 omgang) - 12. mars

Fotball: Conference League åttendedelsfinale (1/2 omgang) - 12. mars

Formel 1: Kinas GP - 13.-15. mars

Curling: Verdensmesterskapet i curling for kvinner - 14.-22. mars

Fotball: Afrikamesterskapet i fotball for kvinner - 17. mars-3. april

Fotball: Champions League åttedelsfinale (2./2. omgang) - 17./18. mars

Fotball: Europa League åttedelsfinale (1/2 omgang) - 19. mars

Fotball: Conference League åttendedelsfinale (1/2 omgang) - 19. mars

Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Miami Open - 18. - 29. mars

Sykling: Milano - San Remo - 21. mars

MotoGP: Brasil GP - 20.-22. mars

Kunstløp på skøyter: Verdensmesterskap i kunstløp - 24.-29. mars

Baseball: Sesongåpning i Major League Baseball - 26. mars-september

Fotball: 26.-31. mars

Fotball: VM-kvalifisering (sluttspill mellom forbundene) Finalissima Argentina mot Spania - 27. mars

Formula 1: Japans GP - 27.-29. mars

MotoGP: Grand Prix of the Americas - 27.-29. mars

Dette er de viktigste sportsbegivenhetene denne måneden over hele verden, og her får du en forsmak på hva som kommer i 2026, og hele F1-kalenderen, MotoGP-kalenderen og tennissesongkalenderen for 2026.