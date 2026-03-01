Store sportsbegivenheter i mars 2026: Formel 1, MotoGP, tennis, baseball...
F1- og MotoGP-sesongen starter, Champions League åttendedelsfinale, VM i curling for kvinner, World Baseball Classic... sportsmenyen for mars 2026.
Mars er her, våren er nesten her, temperaturene stiger, og det samme gjør sportskalenderen for 2026, etter en februar måned preget av snø og is under de olympiske vinterlekene i Milano-Cortina eller Super Bowl.
Fotball: 2026 AFC Women's Asian Cup - 1.-21. mars
Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Indian Wells - 4.-15. mars
Baseball: World Baseball Classic - 5.-17. mars
Formel 1: Australias GP - 6.-8. mars
2026 Winter Paralympics - 6.-15. mars
MMA: Holloway vs Oliveira 2 - 7. mars
Fotball: Champions League åttedelsfinale (1/2 omgang) - 10.-11. mars
Fotball: Europa League åttedelsfinale (1/2 omgang) - 12. mars
Fotball: Conference League åttendedelsfinale (1/2 omgang) - 12. mars
Formel 1: Kinas GP - 13.-15. mars
Curling: Verdensmesterskapet i curling for kvinner - 14.-22. mars
Fotball: Afrikamesterskapet i fotball for kvinner - 17. mars-3. april
Fotball: Champions League åttedelsfinale (2./2. omgang) - 17./18. mars
Fotball: Europa League åttedelsfinale (1/2 omgang) - 19. mars
Fotball: Conference League åttendedelsfinale (1/2 omgang) - 19. mars
Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Miami Open - 18. - 29. mars
Sykling: Milano - San Remo - 21. mars
MotoGP: Brasil GP - 20.-22. mars
Kunstløp på skøyter: Verdensmesterskap i kunstløp - 24.-29. mars
Baseball: Sesongåpning i Major League Baseball - 26. mars-september
Fotball: 26.-31. mars
Fotball: VM-kvalifisering (sluttspill mellom forbundene) Finalissima Argentina mot Spania - 27. mars
Formula 1: Japans GP - 27.-29. mars
MotoGP: Grand Prix of the Americas - 27.-29. mars
Dette er de viktigste sportsbegivenhetene denne måneden over hele verden, og her får du en forsmak på hva som kommer i 2026, og hele F1-kalenderen, MotoGP-kalenderen og tennissesongkalenderen for 2026.