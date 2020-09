Store Ubisoft-nyheter kommer 10. september

Du ser på Annonser

Med Watch Dogs: Legion og Assassin's Creed Valhalla like rundt hjørnet, Gods & Monster sitt nye navn og enda flere indikasjoner på at Prince of Persia-remasteren/remaken nærmer seg er det ikke rart at Ubisoft sa de ville ha en ny Ubisoft Forward-sending i september tidligere i sommer, og nå vet vi akkurat når.

For som overskriften avslører vil den neste Ubisoft Forward-sending starter klokken 21 den 10. september. Traileren som følger med bekrefter at vi skal få se og høre nytt om Watch Dogs: Legion, Rainbow Six: Siege, Hyper Scape og Immortals: Fenyx Rising, samtidig som at vi ikke skal se bort fra en overraskelse eller to.