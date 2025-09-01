Uvær tvinger Gaza-flåten med Greta Thunberg om bord til å returnere til Barcelona

HQ

For bare noen dager siden ble det kunngjort at Greta Thunberg skulle reise tilbake til Gaza. Nå vet vi at flotiljen med nødhjelp og pro-palestinske aktivister, deriblant Greta Thunberg, har blitt tvunget til å snu og returnere til Barcelona etter å ha møtt på uvær.

"Vi gjennomførte en prøvetur til sjøs og returnerte deretter til havnen for å la uværet passere. Dette betydde at vi måtte utsette avreisen for å unngå å risikere komplikasjoner med de mindre båtene", sier Global Sumud Flotilla Mission i en uttalelse, og legger til at vinden hadde vært oppe i rundt 35 mph.

Ifølge arrangørene ble beslutningen tatt for å beskytte de mindre båtene og sørge for sikkerheten, og oppdraget med å levere forsyninger til Gaza ble utsatt. Blant de involverte er kjente skuespillere og aktivister som håper å sette søkelyset på den humanitære krisen i enklaven.

Gruppen har ikke kunngjort noen ny avreisedato, og understreker at sikkerheten kommer først. I mellomtiden er det fortsatt stor spenning knyttet til forsøkene på å utfordre Israels mangeårige sjøblokade, og tidligere oppdrag (som dette her) har blitt kritisert for å være politisk motivert.