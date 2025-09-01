Uvær tvinger Gaza-flåten med Greta Thunberg om bord til å returnere til Barcelona
Gruppen har ikke annonsert noen ny avreisedato, og understreker at sikkerheten kommer først.
For bare noen dager siden ble det kunngjort at Greta Thunberg skulle reise tilbake til Gaza. Nå vet vi at flotiljen med nødhjelp og pro-palestinske aktivister, deriblant Greta Thunberg, har blitt tvunget til å snu og returnere til Barcelona etter å ha møtt på uvær.
"Vi gjennomførte en prøvetur til sjøs og returnerte deretter til havnen for å la uværet passere. Dette betydde at vi måtte utsette avreisen for å unngå å risikere komplikasjoner med de mindre båtene", sier Global Sumud Flotilla Mission i en uttalelse, og legger til at vinden hadde vært oppe i rundt 35 mph.
Ifølge arrangørene ble beslutningen tatt for å beskytte de mindre båtene og sørge for sikkerheten, og oppdraget med å levere forsyninger til Gaza ble utsatt. Blant de involverte er kjente skuespillere og aktivister som håper å sette søkelyset på den humanitære krisen i enklaven.
Gruppen har ikke kunngjort noen ny avreisedato, og understreker at sikkerheten kommer først. I mellomtiden er det fortsatt stor spenning knyttet til forsøkene på å utfordre Israels mangeårige sjøblokade, og tidligere oppdrag (som dette her) har blitt kritisert for å være politisk motivert.