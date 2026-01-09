Stormen Goretti lammer Nord-Europa, kutter strømmen og stanser reisetrafikken

HQ

Stormen Goretti raste over Nord-Europa fredag og etterlot hundretusener uten strøm, samtidig som tog- og flytrafikken ble lammet på grunn av voldsom vind og kraftig snøfall, noe som forsterket en allerede brutal vinteruke.

Frankrike var blant de hardest rammede, med rundt 380 000 hjem uten strøm, hovedsakelig i Normandie og Bretagne. Vinden oversteg 150 km/t i deler av nordvest, noe som tvang jernbaneoperatøren SNCF til å innstille togtrafikken mellom Paris og kysten. Uværet slo også ut en høyspentlinje som betjener kjernekraftverket i Flamanville, noe som førte til at to reaktorer midlertidig ble satt ut av drift.

I Britania mistet titusenvis av husholdninger strømmen i løpet av natten, særlig i Skottland og sentrale England. Jernbaneoperatører oppfordret passasjerer til ikke å reise, skoler stengte i flere regioner, og redningsmannskaper rykket ut til trær som hadde veltet og bygninger som var blitt skadet da stormen trakk østover.

Forstyrrelsene spredte seg til Tyskland og Nederland, der langdistansetog ble innstilt og dusinvis av flyvninger ble kansellert ved store knutepunkter, inkludert Hamburg og Amsterdams Schiphol lufthavn. Myndighetene i Tyskland beskrev forholdene som et av de verste vinterværene på mange år.

Lengere sør og øst fikk stormen ringvirkninger over hele Sentral- og Sørøst-Europa, med bilister som strandet på grunn av snø, oversvømmelser i Albania og kraftig vind som ødela bygninger i Tyrkia, noe som understreket bredden og intensiteten av Gorettis innvirkning da den feide over kontinentet.