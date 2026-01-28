Stormen Kristin kutter strømmen til 800 000 i Portugal, og feier deretter inn over Spania

HQ

Stormen Kristin herjet Portugal onsdag, og etterlot mer enn 800 000 mennesker uten strøm og forårsaket omfattende skader på boliger, veier og jernbanenett. Sivilbeskyttelsesmyndighetene rapporterte om rundt 1500 værrelaterte hendelser, inkludert trær som veltet og ledningsstolper som falt ned, mens vindkastene nådde opp til 150 km/t. Minst én person omkom da et tre falt over bilen deres i nærheten av Lisboa.

Stormen beveget seg deretter inn over Spania, og forsterket utfordringene fra et tidligere system, stormen Joseph. Snø og sterk vind forstyrret over 160 veier, inkludert viktige motorveier som A-6, som forbinder Madrid med nordvest. I Torremolinos ble en kvinne drept av et fallende palmetre, og i deler av Madrid sentrum ble hustakene dekket av snø. Myndighetene utstedte rødt farenivå i det sørlige Almeria og stengte parker og innstilte utendørs sports- og utdanningsaktiviteter som følge av de farlige forholdene.

Meteorologene advarte om at vinden i enkelte områder kunne nå orkanstyrke, og nødetatene oppfordret innbyggerne til å ta forholdsregler. Til tross for alvorlighetsgraden understreket myndighetene at en koordinert innsats og rettidige advarsler hadde forhindret enda større skader og tap av menneskeliv, ettersom Spania og Portugal forbereder seg på fortsatt uvær de neste dagene...