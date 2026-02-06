Stormen Leonardo herjer i Spania og Portugal, etterlater en død og tusenvis av mennesker på flukt

HQ

Stormen Leonardo feide over Spania og Portugal i disse dager, og minst én person omkom og tusenvis ble tvunget til å evakuere mens styrtregn forårsaket omfattende oversvømmelser og driftsforstyrrelser. I Portugal omkom en mann i 60-årene etter å ha blitt feid bort da han forsøkte å kjøre gjennom et oversvømt område i nærheten av Serpa, ifølge sivilbeskyttelsesmyndighetene, mens nødetatene rykket ut til tusenvis av stormrelaterte hendelser.

I Sør-Spania var situasjonen spesielt alvorlig i Andalucía, der myndighetene gikk ut med rødt alarmberedskap på grunn av "ekstraordinære" nedbørsmengder. Elver som Guadalete og Guadalquivir gikk over sine bredder, noe som førte til evakuering av rundt 3 500 mennesker og utplassering av hundrevis av soldater for å bistå i redningsarbeidet. Skoler ble stengt over det meste av regionen, mens togtrafikken ble innstilt og dusinvis av veier stengt på grunn av oversvømmelser og jordskred.

Leonardo har forsterket effekten av en allerede brutal stormsesong i Portugal, som fortsatt er i ferd med å komme seg etter stormen Kristin i forrige uke. Myndighetene advarte om at ytterligere værforverring er ventet de kommende dagene, med ytterligere topper i begynnelsen av neste uke, noe som gir grunn til bekymring for at oversvømmelser og skader på infrastrukturen kan forverres på hele den iberiske halvøya...