Stormforge presenterer et vakkert animert fantasy-overlevelseseventyr med cel-shading

Roboto Games har dukket opp på Second Wind Showcase for å presentere nok en imponerende videoforhåndsvisning av Stormforge, deres co-op fantasy-overlevelsesopplevelse for opptil 8 spillere, som kommer til Early Access via Steam i 2026.

Stormforge Spillet utspiller seg i en verden herjet av magiske stormer, som hver for seg byr på unike farer og muligheter. Det har også vært lagt stor vekt på å støtte spillets fellesskap. Studioet vil tillate oppdagelsesreisende å spille med et bredt utvalg av utstyr, interessepunkter og spilleregler laget av fellesskapet, tilgjengelig uten separate nedlastinger, og det vil være omfattende støtte for mods og verktøy for prosedural verdensgenerering.

Ta en titt på denne visuelt imponerende opplevelsen i traileren og skjermbildene nedenfor.