Stormgate lanserer sin første Story Campaign ... nå!

Frost Giant Studios, det uavhengige teamet grunnlagt av RTS-sjangerveteranene Tim Morten (StarCraft II: Legacy of the Void) og Tim Campbell (Warcraft III: The Frozen Throne), har i dag sluppet fullversjonen av Stormgate, deres nye satsing i sjangeren. Milepælen er nådd med lanseringen av spillets første kampanje, kalt Ashes of Earth.

Det er en kampanje med 12 oppdrag som kan spilles om igjen, og som omhandler en av spillets tre fraksjoner, Vanguards, og de tre første oppdragene vil være tilgjengelige for alle spillere.

Stormgate er gratis å spille via Steam, men det finnes en rekke ekstra innholdspakker som fans av sanntidsstrategi ikke vil gå glipp av. Det er bygget på Unreal Engine 5, og bruker også Frost Giant-studioets egen SnowPlay-teknologi. Disse SnowPlay-serverne har 64 ticks og rollback-nettkode.

"Lanseringen av Stormgate er et veldig spesielt øyeblikk for oss alle i Frost Giant," sier Tim Morten, administrerende direktør og produksjonsdirektør. "Ashes of Earth-kampanjen er resultatet av mange års hardt arbeid, tilbakemeldinger fra spillerne og en genuin kjærlighet til RTS-sjangeren. Vi vet at veien mot noe stort bare har begynt med denne første kampanjen, og vi vil gjerne at spillerne blir med oss når vi fortsetter å bygge det neste."

Store oppdateringer vil komme senere i år, inkludert den etterlengtede 3v3 Team Mayhem-modusen. Ashes of Earth vil være tilgjengelig i sin helhet for 24,99 euro.