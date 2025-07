Stormgate vil avslutte Early Access så snart som neste uke

HQ

Tidlig tilgang kan være et merkelig beist fordi det kan vare et år, flere år, en brøkdel av den tiden, eller betydelig lenger. Det finnes ingen fast tidslinje eller tidsvindu for hvor lenge et spill må være med i Early Access-programmet.

For utvikleren Frost Giant Studios ser det ut til at de mener at kortere tid er til det bedre, ettersom det har blitt avslørt at RTS Stormgate forlater Early Access og lanseres i sin helhet så snart som neste uke, 5. august.

Spillet kommer ut i en versjon som inkluderer det grunnleggende som spenner over en "robust 1v1-modus", tilgang til en Terrain Editor Alpha, en Co-op modus, og den første fulle historien, som er kjent som Campaign One - Ashes of the Earth. Mens flerspillerdelen og kampanjen er klare, er både terrengredigereren og co-op-elementet fortsatt under aktiv utvikling, og det er en tidlig tilgang til en forsmak på hva som kommer, kan man si.

Når det gjelder hvorfor Frost Giant til en viss grad hopper på pistolen, har utvikleren uttalt følgende :

"Denne tilnærmingen vil tillate oss å gjenkjenne hver utgivelse for hva den er: ikke et inkrementelt tillegg til en fremdriftslinje med en vilkårlig "1.0" på slutten, men et meningsfylt tillegg til det som har kommet før, med nye funksjoner, moduser, innhold og forbedringer som spillerne kan glede seg over. Hver utgivelse vil bringe oss stadig nærmere visjonen vår for Stormgate som et hyppig oppdatert og støttet RTS som, med din hjelp, vil vokse og utvikle seg i årene som kommer."

Utvikleren fortsetter i en FAQ der de forklarer beslutningen om å forlate Early Access uten mange av modusene.

"Etter et år med fremgang ved hjelp av tilbakemeldinger fra samfunnet vårt, tror vi at kampanjen vår og 1v1 er klare for et bredere publikum. Vi vil selvsagt fortsette å ta hensyn til tilbakemeldinger på disse modusene fremover, men vi føler at disse modusene er på et punkt der spillere i stort kan ha glede av dem.

"Andre moduser, som samarbeidsoppdrag og redigeringsprogrammet, vil være tilgjengelige i en utviklingsstatus gjennom vårt "testkjøkken" i spillet, som vi kaller Sigma Labs. Disse modusene vil fortsette å utvides over tid, på samme måte som tidligere RTS-spill ble lansert og vokste derfra."

"Vi håper at spillerne vil forstå vårt valg om å prioritere det grunnleggende først, og å lansere kampanjen og 1v1-modusene mens vi fortsetter å fylle ut resten av den langsiktige visjonen vår. Kvalitet fremfor kvantitet var den viktigste lærdommen vi fikk fra Early Access. Som et uavhengig studio har vi begrensede ressurser, og det å avslutte Early Access er et viktig skritt mot å opprettholde den pågående utviklingen vår. Vi er fortsatt svært opptatt av å nå vår fulle visjon, og vi ønsker å være ærlige på at Steam-lanseringen vår er en debut snarere enn slutten på en reise."

Er du en Stormgate -spiller, eller har du tenkt å sjekke ut spillet når det lanseres i sin helhet neste uke?