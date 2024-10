Stormtrooper-hjelm og Max Rockantansky-munnkurv skal auksjoneres bort

HQ

Det ser ut til å være en auksjon som tilbyr filmmemorabilia nesten hver måned i disse dager. Den neste auksjonen arrangeres av Propstore Auction, som vil være vertskap for et "Entertainment Memorabilia" show der over 1800 gjenstander blir tilbudt.

Hele samlingen inneholder noen virkelig nisjepregede og rare samleobjekter, men noen av høydepunktene inkluderer en skjermmatchet Sandtrooper hjelm fra Jedi Mind Trick scenen i Star Wars - Episode IV: A New Hope, Tom Hardys Max Rockantansky-munnkurv fra Mad Max: Fury Road, Michael Keatons Batsuit og Cary Elwes' Dread Pirate maske fra The Princess Bride.

Alle de utvalgte produktene vil bli avslørt 15. oktober, i forkant av auksjonen som arrangeres i november.

