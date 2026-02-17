Storprodusent skylder på dårlig kvartalsresultat på grunn av sviktende elbilsalg - og satser større på diesel

HQ

Selv om elbiler som generell plattform og konsept fortsatt er svært populære, er det ikke alle merker som har klart overgangen med suksess. Stellantis er et massivt konglomerat som eier en rekke merker, som Open, Peugeot, DS, Alfa Romeo, Jeep og Fiat.

Selv om de er populære i seg selv, har Stellantis som helhet ikke klart å nå de forventede salgsmålene for elbiler, og derfor har de kunngjort at de vil satse mer på ... dieseldrevne biler i Europa.

Til tross for en utvannet utslippsgrense for nybilsalg innen 2035, vil dieselbiler fortsatt være gjenstand for økt kontroll og økte kostnader fremover, og spesielt i store deler av Europa - noe som betyr at dette spesielle trekket har skapt en del oppsikt i bransjen.

"Vi har bestemt oss for å beholde dieselmotorer i produktporteføljen vår og - i noen tilfeller - å øke tilbudet av drivlinjer", sier selskapet til Reuters.