Størrelsen er viktig, og afrikanerne vil at verden skal se deres sanne størrelse

Siste nytt om Afrika . Den afrikanske union har sluttet seg til en bevegelse som oppfordrer globale institusjoner til å forlate den flere hundre år gamle Mercator-projeksjonen, som lenge har blitt kritisert for å overdrive størrelsen på Europa og Nord-Amerika, samtidig som den reduserer Afrika.

"Det kan se ut som om det bare er et kart, men i virkeligheten er det ikke det," sa Selma Malika Haddadi, nestlederen i Den afrikanske unions utøvende organ, i et intervju denne uken. Mercator-kartet skaper en misvisende oppfatning av at Afrika er "marginalt", sa hun.

Kampanjemedarbeiderne hevder at Equal Earth-kartet fra 2018 gir en mer rettferdig fremstilling og gjenoppretter balansen i hvordan verden oppfattes. For dem handler det ikke bare om geografi, men også om verdighet, siden kart former narrativer innen utdanning, politikk og kultur.

I et opprop ber kampanjen også FN og BBC om å ta i bruk Equal Earth-kartet for å "sette en ny standard og oppmuntre andre til å følge etter for å sikre at Afrika blir nøyaktig representert som en kritisk drivkraft for global vekst og utvikling".

Hva synes du om det nåværende Mercator-kartet?