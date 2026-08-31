Stort datalekkasje på Steam som omfatter over 12 TB med betaversjoner og fullversjoner av gamle spill

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Ifølge rapporter fra en rekke fan-kontoer og nettsteder dedikert til Steam-relaterte nyheter har det skjedd et alvorlig sikkerhetsbrudd hos Valve, noe som har ført til at over 12 TB med data har lekket ut på nettet. Dette bruddet omfatter både fullversjoner og betaversjoner samt demoer av spill som aldri ble utgitt. Ifølge den tilgjengelige informasjonen omfatter lekkasjen alt innhold som ble lastet opp til Steam mellom 2003 og 2013.

Ifølge Gabe Follower (via VGC) omfatter lekkasjen blant annet tidlige versjoner av Portal 2, Left 4 Dead, Counter-Strike: Global Offensive og foreløpig innhold for Half-Life 2: Episode 3.

Det verste av alt er at det ser ut til at dette sikkerhetsbruddet ikke engang var et verk av hackere eller spesialiserte nettkriminelle, men snarere skjedde via offentlige, åpne lenker som Valve selv hadde, og som ganske enkelt ikke hadde blitt oppdaget før nå. Et alvorlig sikkerhetsbrudd fra eierne av Steam skaper bekymring blant utviklere som har spill på plattformen, for ikke å nevne frykten for at det kan finnes andre mapper med brukernes personopplysninger som ennå ikke er kryptert på riktig måte.