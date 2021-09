Stort Xbox-salg i gang med fokus på lokal multiplayer

HQ

Multiplayerspill er kjempepopulært online, men det er få ting som er like gøy som å spille sammen med gode venner, familie eller kanskje en partner i sofaen.

Om du leter etter noen gode multiplayerspill til den mørke høsten og vinteren har du en gyllen mulighet nå ettersom Xbox har lansert et "Couch co-op sale" som pågår til og med den 13. september. Det er et stort utvalg titler som tilbyr lokal multiplayer med rabatter opptil 80%.

Her er ti favoritter vi har plukket ut:

• A Way Out - 80% rabatt

• Guardian Heroes - 50% rabatt

• Lego Harry Potter: Collection - 55% rabatt

• Moving Out - 50% rabatt

• Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game - 25% rabatt

• Overcooked 2 (Gourmet Edition) - 50% rabatt

• Rayman Legends - 75% rabatt

• Team Sonic Racing - 50% rabatt

• Tricky Towers - 60% rabatt

• Trine: Ultimate Collection - 70% rabatt