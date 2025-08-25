HQ

Story of Seasons er på ingen måte en ukjent franchise i videospillverdenen lenger. Selv etter å ha lagt bak seg sitt tidligere navn, Harvest Moon, har simuleringsserien om livet på gården fortsatt å gjenta seg selv ved å tilby små skritt eller forgreninger i sitt ellers enkle og monotone liv. Nå er det igjen vår tur til å legge alt bak oss for å ta imot et ganske kjent jobbtilbud: å overta en gammel, forlatt gård på Zephyr Town og restaurere den til sin tidligere prakt.

Det er selvfølgelig ikke bare gården vi skal vekke til live igjen, men en fredelig liten landsby hvis juvel og hovedattraksjon er et marked (en basar) der de mest eksklusive gjenstandene i verden ble kjøpt og solgt. Story of Seasons: Grand Bazaar er et sikkert kort fra Marvelous. Det har alle elementene og strukturene som enhver veteran i serien eller lifesim-fan umiddelbart vil kjenne igjen, samtidig som det introduserer en mer kommersiell tilnærming og en ny rekke hovedoppdrag for progresjon. Nok til å overbevise oss om å bli bønder? Vel, det kommer an på.

La oss se det i øynene, når jeg sier at Marvelous spiller på det sikre, så tar de absolutt ingen risiko her. Jeg vet ikke om det er fordi de ønsker å fortsette å forsvare at dette er deres måte å forstå livssimulering på, og at de aldri kommer til å bryte ut av formen, eller om de foretrekker å teste vannet forsiktig før de introduserer en radikal endring. Story of Seasons er det neste i hovedserien, der avlingene, dyrene og bygningsdesignene umiddelbart vil gi gjenklang hos spillere av Pioneers of Olive Town, for eksempel.

Med spesielt fokus på Grand Bazaar skaper vi avataren vår (gutt eller jente) i en velkjent karakterredigerer. Ikke at jeg forventet noe detaljert eller kvalmende nøyaktig som Baldur's Gate 3 eller Naraka: Bladepoint kan være, men selv andre livssimuleringstitler som den pikselerte Stardew Valley tilbyr betydelig flere alternativer for ansikt, frisyre, hudfarge eller klær. Jeg skulle gjerne ha sett mer variasjon her, om ikke annet for å unngå følelsen av at hovedpersonen min gjennom hele spillet har et "dumt" ansikt med vidåpne, men uttrykksløse animeøyne.

Etter å ha skapt karakteren vår, ankommer vi Villa Zephyr på en lørdag, en markedsdag. Borgermester Felix hjelper oss med å etablere oss i landsbyen, og tilbyr oss en liten handelsbod i tilknytning til gården der vi kan selge det vi måtte ha i hendene. Og etter den korte introduksjonen til den viktigste nyheten i dette Story of Seasons, går vi tilbake til den velkjente rutinen med å lære å dyrke, gjødsle og høste avlinger, mens vi rydder gården og landsbyomgivelsene for tre og stein, og begynner å fiske og holde dyr.

Selv om du aldri har spilt en gårdssimulator før, vil du raskt lære deg de viktigste konseptene for å kunne navigere i spillet og begynne å tjene penger. Læringskurven i Story of Seasons er ekstremt enkel, og det er ingenting som kan gå imot planene og designene dine, bortsett fra kanskje noen dårlige forberedelser på en veldig, veldig sporadisk storm eller dårlig vær. Avlingene utvikler seg, høns, kyr, sauer og alpakkaer (!!!) vokser og avler frem flere dyr å tilby produkter med, og vi kan fortsette å etablere relasjoner med karakterene i landsbyen dag for dag, enten ved å snakke med dem, løpe ærend eller tilby dem gaver.

Hver dag vil utfolde seg i en forsiktig repetisjon, og vi søker en rutine frem til markedsdagen, når basaren åpner. Da skal alle ukens anstrengelser forvandles til økonomisk gevinst, takket være et enkelt minispill som går ut på å plassere ut varer etter de forbipasserendes ønsker og klare å selge dem i løpet av en gitt tid. Litt etter litt vil vi oppnå milepæler for markedsvekst (åpne nye boder og tiltrekke oss naboer og nye landsbyboere) for å gjøre Grand Bazaar til en av regionens turistattraksjoner igjen.

Den dårlige nyheten er at man etter noen timer innser at dette er alt Story of Seasons: Grand Bazaar har å by på. Det er aldri et øyeblikk der rutinen bryter sammen, eller du blir konfrontert med en ny eller forstyrrende situasjon som tvinger deg til å revurdere alternativene dine. Det er en klar linje av regelmessighet og en viss skuffelse over å ende opp med å gjøre opplevelsen til en slags sjekkliste over prestasjoner, over å få nye produkter eller oppgraderinger, og maksimale relasjoner til innbyggerne på Villa Zephyr. Du vil aldri miste buskapen din i en epidemi, eller brenne ned lageret med produktene dine før markedsdagen. Ingen vil stjele, og du vil ikke kunne forlegge noen ting. Alt kommer til å gå bra, og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men jeg synes det var litt skuffende.

Det finnes elementer som skinner selv når jeg seriøst vurderte å gi opp spillet, for eksempel musikken. Det er skjønnhet i enkelheten i Story of Seasons: Grand Bazaars temaer, og det er et av de få elementene der jeg føler at det kan skille seg ganske mye ut fra andre representanter for sjangeren. Jeg misliker heller ikke omgivelsene og lysstyrken på Zephyr Town, gården, eller til og med designene og historiene til innbyggerne. Stemmeskuespillet til sistnevnte er forresten ganske bra.

I Story of Seasons er karakteren som regel en flat konstruksjon som vi selv må legge vår personlighet eller intensjon i for å skape magien i simuleringen og innlevelsen. Du vil sjelden, om noen gang, delta på en innflytelsesrik måte med noen eller noe, bortsett fra kanskje som en stort sett taus tilskuer til landsbyboernes liv og historier. Mitt kanskje største problem med Grand Bazaar er at jeg ikke føler at jeg virkelig lever en fullverdig simulering, men bare utfører en rekke oppgaver og forespørsler for landsbyboerne mens jeg søker finansiering for å gjøre gården min til et industrielt kraftverk og karakteren til en født klatrer og eventyrer.

Jeg sitter igjen med en litt vaniljesmak i Story of Seasons: Grand Bazaar. Et eventyr som absolutt ikke vil skuffe dem som vet hva de går til, men som kan føles litt tomt for nye bønder hvis de ikke får kontakt med rutinen. Livet på landet i Story of Seasons: Grand Bazaar er ikke for alle, men det er slett ikke dårlig.