Story of Seasons: Grand Bazaar - Et avslappende gårdsspill med en vri

Story of Seasons -serien er tilbake denne sommeren, med Story of Seasons: Grand Bazaar, en nyinnspilling av en Nintendo DS-tittel fra 2008 - som ble lansert i Europa i 2011 - den gang det fortsatt het Harvest Moon. Nå eies Harvest Moon av det amerikanske selskapet Natsume, som fortsetter å gi ut spill i serien (det siste, Harvest Moon: One World i 2021), men ta ikke feil: Story of Seasons, fra Marvelous er det opprinnelige Harvest Moon, og er uten tvil overlegent, selv om spillet som nettopp ble avslørt under den siste Nintendo Direct er mer et sideprosjekt, før serien får en større oppgradering i fremtiden.

I år vil Marvelous lansere to titler fra serien veldig tett sammen: først kommer det Rune Factory: Guardians of Azumasom lanseres 30. mai på Nintendo Switch og PC, og ser ut til å være en virkelig sterk utvikling for serien, som blandet det vanlige jordbruket med action-RPG og fantasy-innstillinger. Story of Seasons: Grand Bazaar lanseres 27. august på Nintendo Switch og PC, og som vi sa før, er det en nyinnspilling av en DS-tittel.

HQ

For mange år siden kunngjorde Marvelous en ny Story of Seasons med fokus på flerspiller, men dette er ikke den. Faktisk er flerspilleralternativene fra det originale DS-spillet fjernet fra nyinnspillingen, for å fokusere på enspillerdelen. Denne tittelen brakte en unik vri på formelen: byen der det foregår, Zephyr Town, er kjent for sin basar, et gatemarked som finner sted hver lørdag og som tiltrekker seg folk fra hele verden. Eller i det minste pleide det å gjøre det før det mistet sin berømmelse ... og nå består jobben vår i å bringe Grand Bazaar tilbake til fordums prakt, ved å få kapitalismehjulet til å rulle, ved å kjøpe og selge (og til og med videreselge) alt du kommer over i spillet.

Det har interessante implikasjoner. Det betyr at spillet, selv om det fortsatt er avslappende og åpent, nå gir deg et mer konkret mål: å maksimere avlingene og ranchproduksjonen (dette er tross alt et jordbruksspill), slik at du kan maksimere fortjenesten senere. Dette kan gi spillerne en større følelse av underholdning og formål, men vi frykter at fokuset på profitt kan bety at det nå finnes en "riktig måte" å spille spillet på, som på en eller annen måte strider mot seriens bekymringsløse og idylliske natur. Selv om det, for å være ærlig, ikke ser ut som om styringen av markedet er veldig dyp uansett.

Dette er en annonse:

Selve salgshandlingen er i seg selv et minispill. Først velger du hvilke og hvor mange av gjenstandene du har i lageret ditt som du vil legge ut for salg, og når basaren åpner, må du ringe i en bjelle for å lokke forbipasserende til å gå til standen din, som etter den korte demoen vi spilte å dømme vil kjøpe alt du tilbyr dem uten å tenke så mye over det. Du kan legge til dekorasjoner i boden din for å påvirke prisene, men du kan ikke heve eller senke prisene direkte, noe som er merkelig for et spill som handler om å drive en butikk. Likevel er det nesten en lettelse, for det kunne ha ført til noen pinlige situasjoner med naboene...

Bortsett fra basaren har spillet også de vanlige funksjonene fra Story of Seasons -spillene: Du kan bli venn med byfolk og til og med romanse med dem. Det er fokus på å samle gjenstander, utforske området - med vekt på vertikalitet takket være en ny paraglider - og mye matlaging også, med 260 oppskrifter du kan lage av dine egne ingredienser.

Dette er en annonse:

Story of Season: Grand Bazaar ser sjarmerende ut som vanlig, men det er tydelig at det kommer fra et Nintendo DS-spill. Det er kraftig forbedret, men fans som forventet et sprang fremover i serien, vil kanskje bli skuffet, og vi vil anbefale dem å sjekke ut det nye Rune Factory i stedet. Fokuset på markedsplassen høres imidlertid interessant nok ut til å tilføre spillet et distinkt element. Det bør gi spillet et større mål, med fokus på å tjene penger og tiltrekke flere kjøpere til byen, uten at det kommer i veien for den avslappende opplevelsen av å spille et gårdsspill med chibi-lignende figurer.