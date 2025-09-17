Story of Seasons: Grand Bazaar når en halv million solgte eksemplarer på to uker

HQ

Marvelous lanserte sitt milde livssimuleringsspill Story of Seasons: Grand Bazaar 27. august, og vi synes det er en hyggelig avveksling der du må renovere en gammel gård og selge produktene dine for å relansere markedsplassen Villa Zephyr som et handelssentrum for hele verden.

Ambisiøse mål, ja, men det ser ut til at det er mange bønder som prøver seg, ettersom studioet nå har kunngjort at de allerede har solgt mer enn 500 000 eksemplarer av spillet, både fysiske og digitale versjoner kombinert.

Et tall som Marvelous-gruppen er veldig fornøyd med, og som også støttes av en god mottakelse fra spillere på Nintendo Switch-familiekonsoller og også på Steam, hvor den opprettholder sunne 94% av for det meste positive anmeldelser.

Har du spilt Story of Seaons: Grand Bazaar og hva synes du?