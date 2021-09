Story of Seasons: Pioneers of Olive Town kommer til PC neste uke

HQ

I mars debuterte Story of Seasons: Pioneers of Olive Town på Nintendo Switch. Hvis du ikke har en Switch tilgjengelig, men fortsatt ønsker å spille det sjarmerende spillet, har vi gode nyheter til deg. Nå har det nemlig blitt avslørt at de slippes på en annen plattform veldig snart.

Utvikleren Marvelous har annonsert at Story of Seasons: Pioneers of Olive Town slippes til PC via Steam den 15. september. Produktsiden er live nå, så du kan allerede forhåndsbestille spillet, med 10% rabatt frem til lanseringen. Det er også en Pioneers of Olive Town + Expansion Pass-pakke tilgjengelig for forhåndsbestilling, med 15% rabatt.

Kommer du til å besøke Olive Town når spillet blir tilgjengelig på PC neste uke?