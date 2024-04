Storytrailer bekrefter at Star Wars Outlaws kommer i august

HQ

Ubisoft tabbet seg virkelig ut med denne. Til tross for at de har teaset i dagevis og lagt opp til den store avsløringen som skulle bli Star Wars Outlaws faktiske lanseringsdato, klarte den franske utgiveren å miste ballen på en meters avstand og lekke sin egen trailer bare timer før den skulle lanseres. Det sier seg selv at dette betyr at historietrailerens store bekreftelse på at Outlaws kommer i august, ikke fikk samme tyngde.

Men det endrer ikke på det faktum at story-traileren har gitt oss nok en god titt på dette lovende action-eventyrspillet fra Ubisoft Massive (det samme teamet som leverte Avatar: Frontiers of Pandora først i desember 2023... på en eller annen måte).

I den får vi se og oppdage noen av gjengene og de kriminelle fraksjonene som vil komme i veien for hovedpersonen Kay Vess når hun utforsker galaksen i det Ubisoft beskriver som "det første Star Wars-spillet med åpen verden noensinne", forsøker å kjøpe seg fri og til og med støter på noen ikoniske ansikter som Jabba the Hutt og Han Solo (som er frosset ned i karbonitt på dette tidspunktet, ettersom spillet utspiller seg mellom Episodes V og VI).

Ta en titt på den utmerkede traileren nedenfor, og se alle de Star Wars godbitene vi har lært å elske. Star Wars Outlaws lanseres 30. august, men de som kjøper Gold - eller Ultimate -versjonen av spillet, får tilgang tre dager tidligere fra 27. august, i tillegg til noen ekstra godbiter.