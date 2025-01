Støtten for PowerWash Simulators VR-versjon nærmer seg slutten

HQ

Hvis du ofte tar på deg virtual reality-hodesettet ditt for å rydde opp i FuturLabs Powerwash Simulator VR, har vi noen dårlige nyheter for deg. Utvikleren har avslørt at den vil stoppe støtten til VR-versjonen av spillet, da det rett og slett ikke er økonomisk levedyktig å støtte det lenger.

Dette ble bekreftet i en uttalelse på X, hvor FuturLabs administrerende direktør Kirsty Rigden sa: "Vi har stått overfor et veiskille: Vi har et virkelig utmerket og snilt VR-team som jobbet på en plattform som koster oss mer enn den tjener, samtidig som vi hadde en liste over ledige stillinger som ønsket å bli fylt på andre prosjekter. Vi tok beslutningen om å omplassere VR-teamet vårt til disse andre prosjektene/rollene."

Rigden utdyper videre ved å legge til at "selv om jeg gjerne skulle levd i en verden der vi kunne støtte PowerWash Simulator på alle plattformer, vil jeg alltid velge jobbsikkerhet for teamet mitt. Hver gang."

Det er vanskelig å være uenig med Rigden her, for selv om det utvilsomt vil være noen skuffede fans, viser det faktum at PowerWash Simulator -teamet ikke står overfor permitteringer til tross for denne avgjørelsen, en sterk ledelse og forhåpentligvis også en forpliktelse til fremtiden som betyr at vi kan forvente flere sprø crossovers og samarbeid, inkludert den nylig avslørte Wallace & Gromit DLC.

Når vi snakker om DLC, bemerker kunngjøringen også at mens støtten for VR-versjonen avsluttes, vil basisspillet og alt tilgjengelig DLC forbli tilgjengelig og spillbart, men uten ytterligere oppdateringer eller DLC-innhold som kommer i fremtiden.