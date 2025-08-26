Støvstorm etterlater seg et spor av mørke over Arizona

HQ

Siste nytt om USA . En massiv støvstorm feide gjennom Arizona denne uken, og kastet Phoenix ut i nesten totalt mørke og etterlot hele nabolag uten strøm, ifølge sporingsnettstedet PowerOutage.us.

"Jeg kunne ikke se hånden min foran ansiktet mitt hvis jeg satte hånden utenfor," sa en kvinne (via Sky News). "Barna mine var veldig, veldig redde, så jeg prøvde å være modig for deres skyld." Så la hun til at hun kunne smake støvet og kjenne den sterke vinden som skranglet i bilen hennes.

Støvveggen, kjent som en haboob, førte til stengte flyplasser, forsinkede flyavganger og forræderske kjøreforhold da sikten sank til nesten ingenting. Sterk vind og kraftig regn fulgte, og ødela bygninger og spredte vrakrester over hele byen.

Myndighetene bekreftet omfattende strømbrudd, hovedsakelig konsentrert i Phoenix' hovedstadsområde, mens nærliggende byer også ble rammet av stormens fulle styrke. Hendelsen er nok en påminnelse om den økende risikoen knyttet til ekstremvær i hele regionen.