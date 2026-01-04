Straffeforfølgelse av ledere i sveitsisk bar etter dødsbrannen på nyttårsaften

HQ

Sveitsisk påtalemyndighet har innledet en straffesak mot de to barbestyrerne i alpinanlegget Crans-Montana etter den ødeleggende brannen som drepte minst 40 mennesker og skadet mer enn 100 på nyttårsdagen.

Som det heter i uttalelsen på X, Crans-Montana Fire: "Vi har åpnet etterforskning for ufrivillig drap, ufrivillig legemsbeskadigelse og for ufrivillig brann", sier Béatrice Pilloud, statsadvokat i kantonen Valais i Sveits.

Brannen brøt ut rundt kl. 01.30 på Le Constellation bar, et populært utested i skibyen. Ifølge de foreløpige undersøkelsene ble brannen sannsynligvis utløst av gnistregn festet til flasker som ble båret for nær taket, noe som antente brennbare materialer. Lokalet ble raskt oppslukt av brannen, og gjestene hadde liten tid til å rømme.

Stephane Ganzer, Valais' sikkerhetssjef, sa at etterforskerne vil fokusere på om baren hadde overholdt de obligatoriske årlige sikkerhets- og bygningsinspeksjonene. Selv om ingen lokale myndigheter formelt hadde gitt uttrykk for bekymring på forhånd, går myndighetene nå gjennom inspeksjonsjournaler og sikkerhetsprosedyrer. Ifølge medierapporter eies utestedet av et fransk ektepar, men påtalemyndigheten har ikke kommentert eierforholdene.

Den umiddelbare prioriteringen

Den sveitsiske justisministeren Beat Jans sier at den umiddelbare prioriteringen fortsatt er å støtte ofrene og deres familier, identifisere de omkomne og sørge for medisinsk behandling av de skadde. Åtte sveitsiske statsborgere var blant de første ofrene som ble formelt identifisert, ifølge lokale medier. Flere titalls andre er fortsatt innlagt på sykehus, noen av dem i alvorlig tilstand.

Tragedien har rystet regionen dypt. Søndag samlet hundrevis av innbyggere og besøkende seg i Crans-Montana til en stille markering til minne om ofrene. Etter en høytidelig gudstjeneste i Chapelle Saint-Christophe gikk de sørgende stille oppover bakken til de forkullede restene av Le Constellation, hvor de omfavnet hverandre og applauderte i et felles uttrykk for sorg, mens etterforskningen av en av Sveits' dødeligste utelivsbranner de siste årene fortsetter.