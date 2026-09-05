Stranded Deep 2 er laget for å «føles som en verden du lever i og ønsker å komme tilbake til gang på gang

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Siden kunngjøringen fortsatt er ganske fersk, vet vi ennå ikke nøyaktig hvordan vi vil bli fanget i den vidstrakte ørkenen i oppfølgeren til Stranded Deep 2. Alt vil bli avslørt etter hvert som vi nærmer oss lanseringen tidlig i 2027, men inntil videre har vi hatt muligheten til å snakke med medskaper og kreativ leder Sam Edwards for å forstå mer om hva teamet har som mål å oppnå med denne oppfølgeren.

For det første spurte vi om hvordan spillerne vil bli strandet, og om det skyldes et flykrasj. Edwards var unnvikende og sa ganske enkelt «kanskje», men da vi spurte om det finnes en vei ut, en vei til frelse, fikk vi vite at ideen er å skape en levende verden som spillerne vil ønske å vende tilbake til gang på gang.

«Det er ikke noe redningsscenario. Det er med vilje. Jeg vil at Stranded Deep 2 skal føles som en verden du bor i og ønsker å komme tilbake til. Du starter som en overlevende, fokusert på å holde deg i live, men etter hvert som du utforsker videre, vil du finne spor etter andre som var her før deg, men som ikke er her nå – rester, ruiner, ting som er etterlatt. Jo mer du avdekker, jo mer innser du at det er noe her som er verdt å forstå. Du slutter å lete etter en vei ut og begynner å trenge dypere inn. Du blir en oppdager.

«Vi har bygget SD2 fra grunnen av for at det skal vokse med jevnlige innholdsoppdateringer. Hver oppdatering vil utvide verden med nye steder å utforske, nye ting å finne og mer av ørkenens historie å sette sammen. Sandkasseopplevelsen vil stå på egne ben for spillere som bare vil gjøre sitt, men for de som ønsker å trekke i trådene, er oppdagelsene og historien det som gjør vår verden til noe det er verdt å bry seg om.»

For mer om Stranded Deep 2 kan du lese hele intervjuet vårt med Edwards her, der vi også tar opp hvordan miljøet kan snus på hodet, hvordan dyrelivet spiller inn, når ytterligere informasjon om prosjektet vil bli avslørt og mye mer.