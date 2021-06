Strange Brigade er nå tilgjengelig på Nintendo Switch

Et av de spillene vi kun så et kort glimt av under Nintendos E3-presentaasjon var spillet Strange Brigade. Spillet er et tredjepersons skytespill som foregår på 1930-tallet, hvor du spiller som en eventyrer som skal undersøke et mystisk gravsted fylt med skjulte skatter.

På beste Indiana Jones-vis er det også et par overnaturlige elementer, og derfor må du også kjempe deg gjennom horder av zombieliknende vesener i din jakt på de skjulte skattene. Det kan være en vanskelig oppgave, men heldigvis er spillet designet med fokus på co-op for opp til fire spillere, så dine venner kan underveis gi deg en hjelpende hånd.

Spillet ble originalt sluppet i 2018 til PC, PS4 og Xbox One, men nå kan du altså nyte det på Switch.

Det selges for øyeblikket med 10% rabatt på Nintendo eShop, altså 270 kroner.