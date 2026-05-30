Strange New Worlds brukte flere år på å prøve å få William Shatner tilbake som Kirk

Produsentene av Star Trek: Strange New Worlds har avslørt at de brukte mange år på å prøve å få William Shatner til å gjenta rollen som James T. Kirk.

Ifølge seriens showrunner Akiva Goldsman og utøvende produsent Alex Kurtzman diskuterte de ulike måter å inkorporere Shatner i serien på, selv om Kirk allerede var portrettert av Paul Wesley i den nåværende tidslinjen.

Planen var å introdusere en alternativ versjon av karakteren, inspirert av de klassiske episodene, spesielt The City on the Edge of Forever. Men til tross for mye arbeid, ble ideen aldri realisert, og vi har ikke fått noen spesifikk forklaring på hvorfor.

Polygon rapporterer at :

"Goldsmans største angrer var at han ikke klarte å få William Shatner tilbake for å spille en versjon av Kirk som bestemte seg for å bli i depresjonstidens New York sammen med Edith Keeler (Joan Collins), en suppekjøkkenoperatør han forelsket seg i i episoden "The City on the Edge of Forever". Showrunnerne forsøkte å få det til hver sesong, og arbeidet til og med på flere manus til en episode."

Shatner selv har også tidligere bekreftet at det har vært diskusjoner om en mulig retur til rollen og serien.

