Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin blandes med Frank Sinatra i siste trailer

Square Enix er ikke akkurat ukjent med å bruke klassiske sanger i spillene sine, men siden Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin lages av Team Ninja og er noe ganske nytt for selskapet blir sangvalget i det som visstnok er spillets siste trailer ganske overraskende.

Den neste fem minutter lange traileren for Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gjør det fullstendig klart at Jack Garland og gjengen sin historie ikke akkurat bare vil bestå av gull og grønne skoger, særlig siden den siste halvdelen byr på Frank Sinatras tolkning av I Did It My Way.