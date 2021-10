Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

HQ

HQ

En blanding mellom det straffende og metodiske kampsystemet fra Nioh og den fantastiske verdenen fra Final Fantasy-serien burde fått det til å sikle fra kjeften til de fleste fans, men det var ikke akkurat det som skjedde da Stranger of Paradise ble avduket i sommer. Selv om konseptet fikk ros kjente mange fans på en skuffelse over den utdaterte visuelle presentasjonen og en hovedrollefigur som virket høyst malplassert i et Final Fantasy-spill. Dette ble etterfulgt av en demo med en trøblete lansering, ettersom den var ødelagt og utilgjengelig for mange spillere helt til Square Enix fikk løst problemet. Man kan trygt si at spillet ikke hadde den mest knirkefrie kunngjøringen, noe som var grunnen til at jeg kastet meg over sjansen til å prøve to nivåer fra spillet for å se om kritikken var rettferdig.

I tillegg fikk jeg anledningen til å snakke med ledende utviklere involvert i spillet, nærmere bestemt produsent Jin Fujiwara, regissør Daisuke Inoue og Koei Tecmos Fumihiko Yasuda som også fungerer som produsent for tittelen.

Ettersom Stranger of Paradise byr på den samme antagonisten som i det aller første Final Fantasy, var mange fans forvirret omkring hvorvidt tittelen blir en trofast nyversjon av seriens første tilskudd. Teamet fortalte oss at Stranger of Paradise ikke er en «blåkopi av originalen», og at katalysatoren for prosjektet var at de ønsket å utforske bakgrunnshistorien til Garland og hva som drev ham til å bli ond. Det vil kanskje følge originalen i åpningskapittelet, men deretter vil det spre vingene og ta ting i en helt annen retning. Fumihiko Yasuda påpekte også at det ikke er essensielt å ha spilt tidligere spill for å hoppe inn i Stranger of Paradise, men han kommenterte samtidig at det vil være «referanser som [tilbakevendende fans] vil kunne smile av.»

Historien denne gangen fokuserer på eventyret til Jack, en helt ny hovedrollefigur som ikke har dukket opp i tidligere Final Fantasy-titler. Du husker kanskje Jack fra traileren takket være hans besettelse etter å drepe Chaos og hans nokså malplasserte hverdagsantrekk. I intervjuet ble det hintet til meg at Jack og hans lagkamerater Ash og Jed har fått simplistiske navn med vilje, og at dette og deres kjønn har blitt spesifikt gjennomtenkt. Grunnen til dette og hvorfor de alle bestemmer seg for å slå seg sammen skal angivelig bli tydeliggjort gjennom historiens gang.

Det første nivået jeg fikk anledning til å teste i demoen var Chaos Shrine, som er det første nivået i spillet og fungerer som et slags treningsområde for å lære deg det grunnleggende. Hvis du fikk til å spille PS5-demoen vil dette være kjent grunn for deg, ettersom det er det samme området som var tilgjengelig tidligere. Chaos Shrine er en direkte nyversjon av nivået med samme navn i Final Fantasy, og det er et dystert gotisk slott som bokstavelig talt er falleferdig. Høydepunktet fra dette nivået er den avsluttende bosskampen mot Chaos som i praksis fungerer som en test av ferdighetsnivået ditt. Kampen opplevde jeg som en intens førstekamp, ettersom Chaos ikke hadde noe problem med å gjøre kål på meg med flammesverdet sitt hvis jeg leste signalene hans feil og ble fanget i en av komboene hans.

Det andre nivået tok meg i stedet til en frodig grønn skog og hadde en ganske interessant mekanikk som lot meg skifte været. Her måtte jeg for eksempel forandre været fra øsende regn til strålende sol slik at vannet under meg ble grunt nok til at jeg kunne vasse over. Jeg likte at demoen viste frem kontrasten mellom miljøene, men jeg opplevde begge områdene som forholdsvis lineære sammenlignet med andre Souls-like. Her måtte jeg bare gå i en nokså rett linje fra A til B, og det var få muligheter til å spore av hovedveien for å jakte på hemmeligheter. Det var riktignok noen kister med bytte å finne, men disse var plassert på nokså forutsigbare steder som ikke ledet meg bort fra målet.

Kampsystemet her er selvfølgelig en sammenblanding av både Final Fantasy og Team Ninjas action-RPG-er, der man har blandet det fleksible jobbsystemet (klassesystemet) fra førstnevnte med den utilgivelige action-baserte stilen fra sistnevnte. I tro Souls-stil må du blokkere og dukke unna innkommende angrep og svinge sverdet så snart du ser en åpning for å få motstanderen til å vakle. Så snart stabilitetsmåleren deres er meislet ned kan du utføre et ganske iøynefallende sluttangrep hvor du forvandler fienden til krystaller før du knuser dem til støv. Dette ser naturligvis tøft ut, men det fyller også opp MP-måleren din.

Det er seks forskjellige figurklasser her, og via jobbsystemet kan du veksle mellom dem på farten. Dette betyr at hvis du står fast i ett bestemt område kan du for eksempel skifte fra en kampfokusert Warrior-klasse til den magiske Black Mage-klassen for å se om det forbedrer sjansen din til å overleve. Du har også friheten til å skifte rollene til hver rollefigur i følget ditt, og det finnes ikke noe klassespesifikt utstyr som du kan plukke opp og deretter være utestengt fra å bruke. Hver klasse har også sitt eget spesifikke jobb-tre der du kan lære nye passive egenskaper ved å bruke jobbpoeng. Noen av disse øker kjerneattributter som styrke og utholdenhet, mens andre låser opp helt nye evner som du kan benytte i kamp.

En kampmekanikk som jeg virkelig likte her var Soul Shield. Hvis du beregner blokkeringen ved å bruke Soul Shield på akkurat rette tidspunkt kan du lære motstanderens angrep og bruke det mot dem i en begrenset periode. Jeg følte meg nesten som Ditto i Pokémon da jeg lærte meg å kaste steiner som en Goblin og slenge ildkuler slik som de svevende Bomb-fiendene. Denne mekanikken kan heller ikke misbrukes, ettersom den krever presis timing og stabilitetsmåleren din blir tappet mens du bruker den.

OK, du vet hva jeg er nødt til å kommentere på dette punktet. Det kommer kanskje ikke som en overraskelse for flere av dere at jeg ikke opplevde det visuelle som ett av demoens sterkeste kort. Jeg skal innrømme at ting virket ikke like røft i kantene som i den første traileren, men jeg opplevde likevel at figurmodellene var utdaterte og angrepsanimasjonene seige. Med det sagt har teamet anerkjent problemet og planlegger å jobbe med dette frem mot lansering. I intervjuet mitt med dem sa de: "Vi gikk igjennom og fant meninger om punkter som forringet spillopplevelsen, og det var bitene vi fokuserte på å forbedre."

Det leverte ikke akkurat det beste førsteinntrykket, men jeg gikk faktisk fra tiden min med Stranger of Paradise med en optimistisk følelse for dette Souls-like-spillet. Kampene her føles flytende og velkjente, og jobbsystemet åpner opp for mye fleksibilitet der du kan skifte figurklasse på sparket. Jeg var også en stor fan av Soul Shield-mekanikken som tillater deg å bruke motstandernes spesialangrep mot dem. La oss håpe at utviklerne bruker de fem månedene frem mot lansering på å håndtere noen av de mest kritiserte aspektene slik som den daterte visuelle presentasjonen og upålitelige AI-en til følgesvennene dine.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin er planlagt lansering 18. mars 2022 på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series. Demoen som vi fikk prøve som en del av forhåndstitten skal bli tilgjengelig for allmennheten i løpet av nærmeste fremtid.