Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin krever ikke stort på PC

Final Fantasy-serien har jo vært meget populær i flere tiår nå, og Team Ninja har sannelig ikke gjort det dårlig med Ninja Gaiden- og Nioh-spillene heller. Derfor er det ikke rart at mange gleder seg til de to bringes sammen i Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin neste uke til tross for noen kaotiske trailere. Da er det vel også godt å vite at spillet ikke vil kreve en monster-PC.

Utviklerne og Square Enix har nå offentliggjort PC-kravene til Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, og som overskriften avslører er de forholdsvis lave sammenlignet med mange vi har sett i det siste.

Minimum





OS: Windows 10 64-bit



Prosessor: AMD Ryzen 5 1400 eller Intel Core i7-6700



RAM: 8GB



Grafikk: AMD Radeon RX 470 eller NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB



Lagringsplass: 80 GB



Direct X: DirectX 9.0c



Anbefalt for 1080p med 60 bilder i sekundet