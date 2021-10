Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin lanseres i mars

HQ

Kieran har altså vært heldig nok til å få prøve mer av Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, noe som gjorde han langt mer positiv etter et mildt sagt lunkent førsteinntrykk. Derfor er dagens to annonseringer virkelig verd å få med seg.

Team Ninja har nemlig gitt oss en ny gameplaytrailer som avslører at Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin vil lanseres den 18. mars. Som om det ikke var nok kan PlayStation 5- og Xbox Series-eiere nå prøve den samme demoen Kieran har delt sine inntrykk av. Her har det blitt en rekke forbedringer basert på tilbakemeldingene etter den første, samtidig som de som prøver denne også kan svare på en spørreundersøkelse utviklerne vil bruke til å gjøre enda flere endringer.