Stranger Than Heaven er den offisielle tittelen på Yakuza-studioets Project Century

HQ

Under The Game Awards i desember annonserte Yakuza/Like a Dragon-studioet RGG Studio sin nye tittel Project Century. Under Summer Game Fest fikk vi se en ny trailer, med en navneendring. Spillet vil nå hete Stranger Than Heaven. I den første traileren så vi et spill som utspiller seg under første verdenskrig i 1915.

Interessant nok er den nye traileren satt nesten 30 år senere, i 1943. Her ser vi noe som minner mer om en klassisk detektivthriller med jazzklubb og fancy hatter. Med slagsmål, en kastet molotovcocktail og en mulighet til å velge mellom å redde eller ikke redde en person hovedpersonen nettopp hadde slått ned. Dessverre fikk vi ingen utgivelsesdato.

Hvis du vil høre jazz og se japanske slagsmål, kan du sjekke ut traileren nedenfor.

HQ