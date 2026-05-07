Stranger Than Heaven kommer tilbake med nye spillopptak og et utgivelsesvindu

Ryu Ga Gotoku Studio er et av de beste utviklingsteamene som for tiden jobber for Sega. Its Like a Dragon/Yakuza-serien fortsetter å generere enorme overskudd og utgis ofte nok til å holde fansen engasjert nesten hvert år. Men RGG har noe nytt i vente i år.

Stranger Than Heaven har vært i stille utvikling i årevis, men lanseringsdatoen nærmer seg gradvis. Det er fortsatt ingen fast dato, men under gårsdagens spesielle Xbox-sending bekreftet RGG at Stranger Than Heaven vil bli utgitt for PC, Xbox og PS5 denne "vinteren", noe som betyr at vi vil kunne spille spillet mellom jul og mars.

Vi fikk også vite litt mer om historien til spillets hovedperson, Makoto Daito, som begynner i 1915 i San Francisco og spenner over 50 år med japansk historie, der vi følger et liv fullt av spenning og vanskelige avgjørelser i fem vidstrakte byer, før det ender på midten av 60-tallet i Kamurocho-distriktet i Tokyo (den fiktive versjonen av Kabukicho i Yakuza/Like a Dragon, som dermed forbinder begge IP-er).

Når det gjelder gameplayet, er det lagt vekt på brutaliteten i gatekampene, med en sanntids actionstil med bevegelseskombinasjoner, der alt er mulig for å sikre seieren. Og hvis knyttnevene ikke er nok, vil det være et bredt utvalg av bladvåpen som man kan bruke til å skape seg et navn i blod i Japans gater. Det er også bekreftet at den avdøde skuespilleren Bunta Sugawara vil dukke opp i spillet, gjenskapt i CGI med familiens samtykke, samtidig som hans image og arv respekteres. I originalversjonen vil han få stemmen til Sugawaras skuespillervenn.

