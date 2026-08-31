Stranger Than Heaven vist i 12 herlige minutter med intens spillopplevelse

HQ

Ryu ga Gotoku Studio og Sega vakte stor oppsikt da de presenterte sitt kommende spill « Stranger Than Heaven på Summer Game Fest i juni. Ikke bare kunngjorde de en utgivelsesdato, men de avslørte også at den avdøde rapperen Tupac skulle bli med Snoop Dogg, og at begge skulle dukke opp i eventyret.

På Gamescom ønsket Sega å holde momentumet oppe og benyttet anledningen til å vise frem rikelig med spillopplevelser i en tolv minutter lang video. Selv om serien er helt frittstående, fungerer den som en prolog til Like a Dragon-serien, selv om handlingen utspiller seg lenge før hendelsene der. Vi skal ta rollen som Makoto Daito og spille som ham gjennom fem forskjellige tidsperioder.

Sjekk ut videoen nedenfor. Spillet lanseres 15. januar for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.